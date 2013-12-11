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السفير المصري لدى ليبيا يؤكد على عمق العلاقات المصرية الليبية

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السفير المصري لدى ليبيا يؤكد على عمق العلاقات المصرية الليبية السفير المصري لدى ليبيا يؤكد على عمق العلاقات المصرية الليبية

الخارجية

أكد السفير المصرى لدى ليبيا محمد أبو بكر ، على عمق العلاقات المصرية الليبية التى تمتد أثارها إلى مئات السنين.

وقال السفير – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط وصحيفة الأهرام اليوم الأربعاء – إن وفدا من وزارة القوى العاملة المصرية سيزور طرابلس الاسبوع المقبل من أجل تفعيل مشروع الربط الالكترونى بين البلدين الذى تم التوقيع عليه من قبل وزارة العمل فى البلدين.

وأضاف السفير أنه التقى اليوم برئيس جمعية رجال الأعمال الليبيين من أجل تنسيق اجتماعات رجال الأعمال فى البلدين خلال نهاية ديسمبر بطرابلس وبداية يناير من العام القادم فى القاهرة للاتفاق على العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة التى تخدم مصلحة البلدين.

وكان مصدر مطلع بوزارة الخارجية المصرية قد نفى اليوم الإشاعات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام عن قيام السلطات الليبية بمنح السفير المصري لدى طرابلس 48 ساعة لمغادرة البلاد.

أ ش أ

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