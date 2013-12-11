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إصابة ضابط أثناء فض مظاهرة طلاب جامعة المنيا

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إصابة ضابط أثناء فض مظاهرة طلاب جامعة المنيا إصابة ضابط أثناء فض مظاهرة طلاب جامعة المنيا

أرشيفية

قامت قوات الشرطة منذ لحظات بفض مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول “محمد مرسي ”  بعد خروجها من كلية أداب جامعة المنيا ؛ وعقب وصولها إلي شارع عدنان المالكي التابع لدائرة قسم المنيا .

باردت قوات الأمن بإطلاق غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين لعدم قيامهم بإخطار مديرية أمن المنيا وأخذ تصريح بالتظاهر ؛ الجدير بالذكر أن قوات الشرطة برئاسة اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا وبقيادة العميد هشام نصر مدير المباحث الجنائية قاموا بضبط عدد 14 طالب وطالبة طلاب جامعة المنيا .

وقد أكد مصدر أمني أنه أثناء الأشتباكات إصيب النقيب عمرو وفائي , ضابط بإدارة البحث الجنائي بالمديرية ” بجرح قطعي بالراس ” بالإضافة إلي تحطيم سيارة شرطة ؛ بينما علي جانب آخر أعلنت مديرية الصحة أن التعامل لم يسفر بأي وفيات أو إصابات .

وتم تحرير المحضر اللازم , وتولت النيابة التحقيق مع المضبوطين .

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