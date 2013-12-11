رئيـس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى

استقبـل الدكتور أسامة إبراهيم رئيـس جامعة الإسكندرية اللــواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوفد المرافق له بمقــر الجامعــة.

حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل أطر التعاون المشترك من خلال اتفاقيات التعاون المشتركة الموقعة بين الجانبين وبحث سبل تطوير قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة والتعاون فى إنشاء كلية العلوم الصحية والمساهمة فى إنشاء الجامعة الأهلية.

حضر اللقاء أ.د.رشدى زهران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د.صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وأ.د.محمد إبراهيم أبو شعير عميد كلية الصيدلـة.