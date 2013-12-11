" Chanel"تعرض في دالاس وتختار Kristen Stewart وجهاً لإعلاناتها

يفاجئنا المصمم Karl Lagerfeld في كل مرة في عروض دار الأزياء الفرنسية "Chanel"، فيأخذنا معه حول العالم لنستكشف جمال ورقي تصاميمه المعروضة، وقد جرت العادة أن تقام العروض الرئيسية في أسبوع الموضة الباريسي، بينما يسافر بنا Lagerfeld إلى حيث وجد إلهامه في مجموعات "Resort "، و"Pre fall ".

في مجموعة "Pre fall 2014" عرضت "Chanel" أزياءها في مدينة دالاس الأمريكية، حيث وجد المصمم إلهامه في أزياء رعاة البقر القدماء، وقال: "جاء إلهام هذه المجموعة من تكساس القديمة قبل الحرب الأهلية"، ويمكن أن نرى ذلك واضحاً في أزياء المجموعة التي احتوت على الكشكشات الكثيرة، وقبعات "الكاوبوي"، بالإضافة إلى الريش، وأحذية "البوت" الطويلة.

حضر هذا العرض العديد من الشخصيات البارزة في مجال الأزياء، منهم: Alexa Chung ، وMiroslava Duma ، وPoppy Delevingne، كذلك الممثلات الشابات: Dakota Fanning، و Lily Collins، و Kristen Stewart.

الجدير بالذكر أن المصمم Karl Lagerfeld اختار الممثلة Kristen Stewart لتكون الوجه الإعلاني لهذه المجموعة، ومن المقرر أن يلتقط الصور بنفسه ليتم إطلاقها في مايو المقبل.

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