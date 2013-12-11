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البشير: تغيير ولاة الولايات السودانية خلال الأيام المقبلة

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البشير: تغيير ولاة الولايات السودانية خلال الأيام المقبلة البشير: تغيير ولاة الولايات السودانية خلال الأيام المقبلة

كتب : أ ش أ الأربعاء 11-12-2013 12:05

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، في اجتماع عقده مع نواب حزب المؤتمر الحاكم، أنه سيتم إجراء تغييرات في ولاة الولايات السودانية خلال الأيام المقبلة، وهو النبأ الذي تلقاه النواب "بالتهليل والتكبير"، مؤكدين على تنفيذه، حسبما ذكرت مصادر وصفت بـ"المطلعة" لصحيفة "اليوم التالي" الصادرة بالخرطوم اليوم.

ونقلت تلك المصادر، أن نواب الحزب الحاكم بالسودان يعتبرون أن "بعض الولاة أداؤهم يعتبر خصمًا على الحزب والدولة"، كما أعلنوا تأييدهم لقرارات المكتب القيادي بشأن التشكيل الوزاري.

وقالت إن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب مهدي إبراهيم، أشاد بدور المغادرين من الولاة لمناصبهم برغبتهم في التغيير، في إشارة منه إلى آدم موسى، رئيس مجلس الولايات، والذي قدم استقالته أمس وحل محله نائبه "أم بلي العجب".

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