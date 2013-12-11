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صحيفة سودانية: من حق الخرطوم دعم بناء "سد النهضة".. لكن ينبغي النظر للتحفظات المصرية

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صحيفة سودانية: من حق الخرطوم دعم بناء "سد النهضة".. لكن ينبغي النظر للتحفظات المصرية صحيفة سودانية: من حق الخرطوم دعم بناء "سد النهضة".. لكن ينبغي النظر للتحفظات المصرية

كتب : محمد البلاسي منذ 17 دقيقة

قالت صحيفة "سودان فيجن" السودانية، إن السودان يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر بين وإثيوبيا؛ بسبب العلاقات المتميزة التي تتمتع بها السودان مع كلتا البلدين، وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها، إلى أن نجاح الاجتماعات بشأن "سد النهضة" يتطلب من السودان اتخاذ موقف محايد حتى تقبل مصر وإثيوبيا وساطتها في النزاع.

وتابعت الصحيفة أن أي تصريحات قد تعكس تحيز السودان إلى أي من الأطراف من شأنها أن تضعف موقف السودان كوسيط محايد، وتؤدي إلى الشك في جدوى الوساطة، كما ينبغي أن يكون واضحًا أن دعم السودان لإثيوبيا في بناء السد يأتي من زاوية أنه من حق أي بلد أن يستفيد من موارده، لكن تحفظات مصر ينبغي النظر إليها ويجب إيضاح أن بناء السد لن يكون له أي آثار سلبية على مصر إلى جانب ضمان أن البناء المعماري للسد يجعله لا يتعرض للانهيار بسبب ضخامة حجمه والضغط على التربة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع من السودان- إلى جانب دعمها حق إثيوبيا في بناء السد في أراضيها- النظر في سلامة المشروع من وجهة نظر هندسية لأن أي خلل سيؤدي إلى انهيار السد، ما يؤثر بالتالي على أراضي السودان وأن أي توقف لتدفق مياه النيل الأزرق سيؤثر أيضًا على المشاريع الزراعية في السودان.

كما نقلت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، عن مصادر مقربة من الاجتماع، أن مصر وإثيوبيا قدمتا ورقتين تضمنتا نقاط الخلاف بين الدولتين، في حين قدمت السودان ورقة أخرى في محاولة للتوفيق بين الموقفين، وقالت المصادر نفسها إن مصر اقترحت ضم ممثلين دوليين في اللجنة الثلاثية الخاصة ببحث مدى تأثير السد على إمدادات المياه.

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