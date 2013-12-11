غرفة القاهرة التجارية تسعى للحصول على "الأيزو26000"

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، إنه يتم السعى حاليا للحصول على مواصفة" الأيزو 26000" للارتقاء بدور الغرفة، وهى مواصفة متخصصة فى المسئولية المجتمعية.

وقال المجلس فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن التزام المنشآت باتباع سلوك أخلاقى فى شتى تعاملاتها جزأ لا يتجزأ من مسئوليتها المجتمعية تجاه الأفراد والمجتمع، وهذا ما أدركه المجتمع الغربى وقام بصياغته فى صورة مبادئ أساسية، تم إدراجها فى مواصفة عالمية تحت مسمى مواصفة "أيزو 26000" وهى مواصفة دولية تعطى إرشادات حول المسئولية المجتمعية، والتى يمكن تطبيقها من قبل جميع المنظمات بشتى أنواعها فى القطاعين العام والخاص من خلال 7محاور أساسية هى " القابلية للمساءلة- الشفافية – السلوك الأخلاقى – احترام مصالح الأطراف المعنية – احترام سيادة القانون – احترام المعايير الدولية للسلوك – احترام حقوق الإنسان " حيث يعترف القادة التنظيمون بعيدو النظر، بأنه يبنى النجاح الدائم على ممارسات تجارية ذات مصداقية، ومنع تلك الأنشطة مثل المحاسبة غير العادلة والاستغلال فى العمل.

وأكد بيان مجلس الإدارة، إن إدراك الغرفة لمسئوليتها المجتمعية قد يؤثر فى أشياء كثيرة منها السمعة الطيبة والقدرة على اجتذاب التجار، والحفاظ على معنويات الموظفين، والتزامهم ورفع إنتاجية العمل، ووضع لوائح وقوانين تحث على الالتزام بالقيم والأخلاقيات والنزاهة والأمانة والشرف وتوعية العاملين بضرورة الالتزام بها، دون استثناء، واتخاذ إجراءات مشددة فى حالة عن هذه القواعد.

وأشار، إلى أن مواصفة"الأيزو 26000" تساعد الغرفة على اتباع سلوك أخلاقى يتسم بالشفافية ويتوافق مع القوانين ومعايير السلوك الدولية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار توقعات ومتطلبات الأطراف المعنية التى تتأثر بالغرفة وتؤثر فيها مثل التجار والعاملون بها.

> المنظمة به.

ولفت إن مواصفة الأيزو 26000" تشدد على ضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية من القطاعين سواء العام، أو الخاص بالمسئولية المجتمعية حيث يمكن أن يكون لغرفة القاهرة تأثيرا إيجابيا على المجتمع والبيئة المحيطة بها من خلال شرط هذه الشهادة.

وأكد البيان، على أن كل مؤسسة تحتاج للقيام ببعض الإجراءات لقياس تقييم الأداء لمعيار "الأيزو26000" حيث إن الشركات التى تهمل دمج السلوك المسئول اجتماعيًا فى استراتيجيتها تعرض أنظمتها وممارستها للسقوط أمام منافسيها، لأنها تولى اهتمامًا كبيرًا للمجتمع، ورفاهية من يعيشون فيه، كما إن هذه المواصفة تعمل على تقييم الأداء للتعرف على مستوى الغرفة، والعاملين لديها من أجل رفع المستوى الاقتصادى، بالإضافة إلى وجود تقيم دورى للغرفة، لمتابعة ما تم تطبيقه من تنمية وتطوير فى الخطة المستقبلية، ومستوى العاملين بها، ورفع البنية التحتية مشيرا إلى أن هناك خطوات اتخذتها الغرفة من أجل الحصول على هذه المواصفة، وجار استكمال باقى المراحل حاليًا.

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