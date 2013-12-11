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تكريم 3 وزراء في حفل الافتتاح بمونديال الإذاعة والتليفزيون

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تكريم 3 وزراء في حفل الافتتاح بمونديال الإذاعة والتليفزيون تكريم 3 وزراء في حفل الافتتاح بمونديال الإذاعة والتليفزيون

كتب : محمد عبد الجليل منذ 44 دقيقة

يكرّم مونديال الإذاعة والتليفزيون، في حفل الافتتاح بمحكى القلعة في دورته الثانية والمنعقدة في الفترة ما بين 22 إلى 25 ديسمبر الحالي، ثلاثة وزراء، هم الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، والدكتور محمد المومني، وزير الإعلام الأردني.

وقال الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، إن هذا التكرم ناتج عن دعمهم لمنظمات المجتمع المدني وأنشطتها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى جهودهم في دعم مونديال الإذاعة والتليفزيون والوقوف بجانب في ظل هذه الظروف الصعبة، وأضاف أبوذكري أن حفل الافتتاح سيشهد حضور عدد كبير من الوفود العربية التي تشارك في المونديال.

وأكد أبوذكري أن حفل الافتتاح سيشهد طقوسًا جديدة على شكل المهرجانات المقامة في الوطن العربي بالكامل، ويتضمن الحفل عرض أوبريت "احنا العرب كلنا بنحب مصر" والذي أُعد خصيصًا من قِبل عدد من الدول العربية تضامنًا منها مع مصر، وإيمانًا بدورها الرائد في شتى المجالات.

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