رئيس التليفزيون: سنقود أقوى حملة لتغطية الاستفتاء على الدستور

كتب : انتصار حسني منذ 27 دقيقة

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الاتحاد أعد خطة إعلامية متكاملة للتوعية بمواد الدستور وعملية الاستفتاء عليه.

وأوضح أن شاشات التليفزيون ستعرض برامج متنوعة تهدف إلى توعية المشاهد المصري بحقوقه وواجباته تجاه عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، من خلال استضافة العديد من الخبراء القانونيين والدستوريين والحقوقيين، وإبراز المواد والأبواب المستحدثة التي تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، والتأكيد على ضرورة مشاركة الشعب المصري بمختلف فئاته في عملية الاستفتاء.