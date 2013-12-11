أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

رئيس التليفزيون: سنقود أقوى حملة لتغطية الاستفتاء على الدستور

Google+ Print
رئيس التليفزيون: سنقود أقوى حملة لتغطية الاستفتاء على الدستور رئيس التليفزيون: سنقود أقوى حملة لتغطية الاستفتاء على الدستور

كتب : انتصار حسني منذ 27 دقيقة

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الاتحاد أعد خطة إعلامية متكاملة للتوعية بمواد الدستور وعملية الاستفتاء عليه.

وأوضح أن شاشات التليفزيون ستعرض برامج متنوعة تهدف إلى توعية المشاهد المصري بحقوقه وواجباته تجاه عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، من خلال استضافة العديد من الخبراء القانونيين والدستوريين والحقوقيين، وإبراز المواد والأبواب المستحدثة التي تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، والتأكيد على ضرورة مشاركة الشعب المصري بمختلف فئاته في عملية الاستفتاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب

8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب