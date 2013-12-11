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قوافل طبية يقودها د. إيهاب سعد لعلاج العيون مجانا بالدقى والعجوزة

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قوافل طبية يقودها د. إيهاب سعد لعلاج العيون مجانا بالدقى والعجوزة قوافل طبية يقودها د. إيهاب سعد لعلاج العيون مجانا بالدقى والعجوزة

يقوم الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بطب قصر العينى بإطلاق مبادرة "ابدأ بنفسك للتكافل الاجتماعى".

وصرح الدكتور إيهاب بأن المبادرة تأتى فى إطار منظومة تستهدف الوصول لمرضى العيون المحتاجين للمساعدة وإعطاء خدمة طبية متكاملة لعلاجهم عن طريق الوصول إليهم بالقوافل العلاجية، مع افتتاح عيادة مجانية لخدمة مرضى العيون وعلاجهم وسوف تبدأ القوافل العلاجية لأهالى حى الدقى والعجوزة، كمرحلة أولى لتشمل تدريجيا باقى أهالى منطقة الجيزة وتعتبر هذه المبادرة بالجهد الذاتى إيمانا منا بضرورة اتخاذ الخطوات الذاتية المجتمعية لمساعدة المرضى المحتاجين للمساعدة.

وقال إن القافلة تبدأ يوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر الجارى، حيث تشمل 6 أطباء ، وعددا من الممرضين وأجهزة الفحص بالكامل وصرف الأدوية بالمجان والهدف فحص 300 مريض بمنطقة دير الناحية بالدقى.

ويدعو جميع الأطباء باتخاذ خطوات عملية لمساعدة المرضى المحتاجين للعلاج المتخصص والدقيق.

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