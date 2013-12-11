وزير التجارة: الاستفتاء على الدستور خلال أسبوعين والرئاسة بعد 6 أشهر

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تمضى قدماً فى تنفيذ برنامجها السياسى والاقتصادى والذى يتضمن إتمام الاستفتاء على الدستور فى غضون أسبوعين وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الـ6 شهور المقبلة، مشيراً إلى أن أهداف المسار الاقتصادى لبرنامج الحكومة يتضمن تقليل عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى جذب استثمارات أمريكية وأوروبية وصينية وعربية كبيرة، فضلاً عن الاستثمارات المصرية.

جاء ذلك والتى تتضمن قطاعات الاسمنت والأدوية، والنقل اللوجيستى وتخزين الحبوب، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدنمارك خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، خلال جلسة مباحثات مع بيرنيلى كارديل سفيرة الدنمارك بالقاهرة، وعدد من ممثلى الشركات الدنماركية العاملة فى مصر، إن الحكومة تسعى حالياً لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والأجانب من خلال حزمة حوافز استثمارية ضخمة، ومن خلال مراجعة وتنقيح القوانين والتشريعات المنظمة للأعمال فى مصر، مشيراً إلى ضرورة إتخاذ خطوات إيجابية وجادة تجاه القضاء على مشكلة البيروقراطية، بهدف مساعدة المسئولين على اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة حان وقتها.

وأكد الوزير ضرورة التزام المصانع بالمعايير البيئية للحصول على تصاريح باستخدام الفحم كمصدر للطاقة، مشيراً إلى أن الحكومة ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من المشكلات التى تواجه الاستثمارات الدنماركية فى مصر، تضمنت مشكلات تتعلق بتوفير الأمن لها فى سيناء ومشكلات تتعلق بتوفير الطاقة، فضلاً عن مشكلات تتعلق بتسهيل إجراءات الإفراج عن المنتجات من معامل الهيئة العامة للصادرات والواردات، مشيرا إلى حرص الوزارة على حل ومواجهة التحديات والعقبات التى تواجه كافة الاستثمارات العاملة فى مصر، وذلك من خلال أجهزة الوزارة المختلفة، ومن خلال التنسيق مع كافة الوزارات المعنية.