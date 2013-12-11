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ماذا يفعل فستان نجوى كرم في خزانة النجمات؟

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ماذا يفعل فستان نجوى كرم في خزانة النجمات؟ ماذا يفعل فستان نجوى كرم في خزانة النجمات؟

يبدو أن فستان نجوى كرم الذي ارتدته في حفل سحور MBC في دبي أصبح موضة، إذ ظهرت مؤخراً الفنانة حورية فرغلي الفستان بلون نيلي، شبيه بالفستان الذي سبق وارتدته إخلاص زوجة المطرب التونسي صابر الرباعي، في حفل السحور الشهير، حيث صودف وجودها ونجوى كرم بفستان واحد في الحفل.
يومها قالت إخلاص إنها شعرت بالحرج لأجل نجوى، لأنها هي النجمة التي يجب أن تكون الأضواء مسلطة عليها.
وإذا كان ارتداء الفستان نفسه صدفة جمعت بين نجوى وإخلاص، فكيف ارتدت حورية الفستان نفسه الذي احتل صفحات المجلات بعد أن أصبحت المقارنة بين فساتين النجمات هواية الكثيرين؟ يذكر أن الفستان من تصميم روبرتو كافالي وقد ارتدته نجوى باللون البرتقالي.

صوتوا لنجوى كرم لتحصل على لقب نجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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