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صفحات مجلة "سيدتي" في برنامج تركي شهير

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صفحات مجلة "سيدتي" في برنامج تركي شهير صفحات مجلة "سيدتي" في برنامج تركي شهير

ظهرت صفحات مجلة "سيدتي" بنسختها العربية ضيفة خلال إحدى فقرات البرنامج التركي الشهير "كوبرا شو" الذي يعرض على قناة 2000 TV.. ولكن السبب وراء وجود مجلتنا تحديدًا في البرنامج الذي يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في أنحاء أوروبا تفاصيله كالتالي:
حيث استضاف البرنامج الفنان السعودي تومي عمران في لقاء للحديث عن آخر أعماله ومشاريعه على الساحة الفنية.. وقد أعلن خلال اللقاء أنه يعمل على ألبوم تركي جديد، انتهى من تسجيل خمسة أغاني منه وسيبدأ الأسبوع القادم تصوير واحدة من أغانيه بعنوان " Telfon Bugün " على طريقة الفيديو كليب. وخلال الفقرة أعلنت القناة عن اختيارها لنجم البوب السعودي عمران الوجه الإعلامي لتسويق منتجاتها، وخلال ذلك استعرضت صفحات مجلة "سيدتي" التي تناولت أخبار وصور تومي عمران سابقًا... والحديث عما طرحته المجلة كمصدر للمعلومة الدقيقة والصحيحة لوسيلة إعلام عربية.
وكما يوجد النجوم الأتراك على صفحات مجلة "سيدتي"، فاليوم صفحاتنا هي أيضًا تعرض على أشهر القنوات التركية.

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