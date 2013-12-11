السعودية توقع اتفاقية للعمالة المنزلية مع الهند الشهر المقبل

قالت صحيفة "الوطن" السعودية، إن وزير العمل السعودى عادل بن محمد فقيه، كشف أنه سيتم التوقيع على اتفاقية تنظيم الاستقدام للعمالة المنزلية مع الهند فى يناير المقبل.

وتعد الهند ثانى دولة توقع مع السعودية الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام، بعد الفلبين التى وقعت الاتفاقية فى فبراير الماضى.

ونقلت "الوطن" عن رئيس اللجنة الوطنية لاستقدام العمالة سعد بن نهار البداح قوله إن وزارة العمل خاطبت أكثر من 15 دولة مرسلة للعمالة المنزلية، من بينها سيريلانكا وكينيا، ومدغشقر، وفيتنام، وكمبوديا، مشيرا إلى استعداد تلك الدول للتوقيع مع السعودية.