مكياج ناعم على طريقة Katrina Kaif الهندية

هي تلك الهندية المتعدّدة المواهب: المغنيّة والممثلة والراقصة، تعتبر من نجمات الصف الأول. خطفت، خلال مشوارها في عالم الأضواء، الأنظار بفضل طريقة تعبيرها الجميلة وملامحها الجذّابة جداً...إنها النجمة Katrina Kaif الهندية التي تتصدّر لائحة أجمل 25 امرأة في الهند.

تتميّز نجمتنا ببشرتها الحنطيّة – السمراء القريبة جداً من بشرة المرأة العربيّة، ما يساعدنا جميعاً في ابتكار مكياج لنا جذّاب، قد نستوحيه من إطلالاتها المتعدّدة.

لهذا، تابعي هذه النصائح البسيطة كي تحصلي على مكياج ناعم جداً ولافت، في نفس الوقت.

- اعتني ببشرتك يومياً، فالبشرة السمراء تحتاج أيضاً إلى متابعة دورية كثيفة كي لا تتعرّض للمشاكل.

- اختاري الألوان والدرجات التي تليق بلون بشرتك وطبيعتها العربيّة.

- وحّدي لون بشرتك، واخفي عيوبها ـ إن وجدت ـ بالكونسيلر، ثم بكريم الأساس.

- اختاري ظلالاً ناعمة أو ظلالاً دخانيّة بعد أن تمزجيها بطريقة خفيفة جداً.

- حدّدي عينيك بالأي لاينر الأسود، ثم كثّفي الماسكرا.

- أخيراً، ضعي أحمر شفاه ترابياً أو زهرياً.

ما رأيك بإطلالات كاترينا؟!

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