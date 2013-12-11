زيت القرفة لحماية البشرة من علامات تقدُّم السِّن

تعتبر القرفة من الأطعمة المعروفة بدخولها في صناعات العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم. ولكن هل سمعتِ يوماً عن استخدامات القرفة للتخلُّص من التجاعيد؟!

يستخرج زيت القرفة من لحاء وأوراق شجرة القرفة، ويستخدم في العديد من الأمور المتعلِّقة بمستحضرات التجميل ومزيلات العرق. وقد وجد بعض الخبراء حديثاً أنَّ زيت القرفة له عدَّة فوائد في التخلُّص من تجاعيد البشرة؛ لأنَّه غنيّ جداً بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية البشرة من الأشعَّة الضَّارة ووقايتها من التجاعيد المبكِّرة.

استشيري الطبيب لمعرفة كيفيَّة تخفيف زيت القرفة، ثمَّ قومي باستخدامه؛ فزيت القرفة من الزيوت القويَّة التي يجب أن تخفّف قبل الاستعمال لتجنُّب حساسيَّة الجلد.