روتين العناية الشتويَّة بالأظافر

في أيام الشتاء الجافَّة، ستجدين أنَّ شعركِ أصبح أكثر هشاشة، وبشرتكِ هي الأخرى أصبحت أكثر جفافاً، ولكن ماذا عن أظافركِ؟؟

الكثير من السيِّدات يهملن العناية بالأظافر ظنّاً منهنَّ أنَّها غير هامَّة، ولكن خبيرة اليدين والقدمين Margaret Dabbs تؤكِّد على أنَّ العناية بالأظافر لا تقلّ أهميَّة أبداً عن العناية بالبشرة والشَّعر، لذلك فإنَّها تشدد على أهميَّة العناية بالأظافر في برودة الطقس، وأهميَّة إدخالها ضمن روتين العناية اليوميّ الخاص بكلِّ فتاة، فكما يؤدِّي التغيير بين الطَّقس البارد في الهواء الطَّلق والتدفئة الاصطناعيَّة داخل المنازل والمراكز التجاريَّة إلى جفاف البشرة والشَّعر، فقد يحدث ذلك دماراً بالنِّسبة للأظافر أيضاً.



وللعناية المثاليَّة بالأظافر في الشتاء، إليكِ روتين Margaret Dabbsفي ما يلي:

1. لا تقومي بطلاء أظافركِ بشكل يوميّ؛ لأنَّ مزيل طلاء الأظافر هو منتج شديد القسوة على الأظافر واليدين، ويزيد من جفافهما بشكل كبير.

2. قومي بتغذية أظافركِ عن طريق تدليكها بالزيوت الطبيعيَّة كزيت اللوز أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

3. لا تسرفي في استخدام الماء والصابون على الأظافر، فكلَّما كانت أظافركِ جافَّة كلَّما كانت مبتعدة عن الجفاف، والعكس صحيح فكلَّما كانت أظافركِ رطبة ومبللة كانت أكثر عرضة للعوامل الجويَّة كالجفاف والتكسُّر.

4. تجنَّبي إزالة الجلد المحيط بالأظافر، وتجنَّبي استخدام الأظافر في فتح العلب المعدنيَّة، كما يفضَّل أن تقومي بارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزليَّة التي تتطلَّب استخدام اليدين والأظافر.

5. اغسلي يديكِ باستخدام الماء الدافئ قبل النوم حتى تخرج جميع الأتربة المتواجدة تحت الأظافر، فتراكم الأتربة سوف يسبب لأظافركِ الضَّعف والتكسُّر.

6. وأخيراً انهي روتين عنايتكِ بالأظافر عن طريق تدليك أظافركِ بالفازلين يومياً قبل النوم.

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