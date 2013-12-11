أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك للاعبيه: استحملونا شوية!

Google+ Print
الزمالك للاعبيه: استحملونا شوية! الزمالك للاعبيه: استحملونا شوية!

طلب كمال درويش رئيس مجلس إدارة الزمالك من لاعبي الفريق الصبر على مستحقاتهم المتأخرة في ظروف النادي المالية الصعبة.

ويطالب لاعبو الزمالك بمستحقاتهم المتأجرة والتي لم يتقاضوها قبل حضور مجلس كمال درويش.

وعلم FilGoal.com أن درويش وعد لاعبي الزمالك بتسديد المستحقات حين يجد موارد مالية في ظل الأزمة الخانقة بالنادي.

وقال درويش للاعبيه: "انتظر منكم أن تراعوا الظروف التي يمر بها النادي، فنحن وجدنا مديونية ضخمة للغاية"، وأضاف "استحملونا شوية".

وأوضح رئيس الزمالك أن النادي لن يبخل على اللاعبين في حالة وجود أي مورد مالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع