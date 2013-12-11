الزمالك للاعبيه: استحملونا شوية!

طلب كمال درويش رئيس مجلس إدارة الزمالك من لاعبي الفريق الصبر على مستحقاتهم المتأخرة في ظروف النادي المالية الصعبة.

ويطالب لاعبو الزمالك بمستحقاتهم المتأجرة والتي لم يتقاضوها قبل حضور مجلس كمال درويش.

وعلم FilGoal.com أن درويش وعد لاعبي الزمالك بتسديد المستحقات حين يجد موارد مالية في ظل الأزمة الخانقة بالنادي.

وقال درويش للاعبيه: "انتظر منكم أن تراعوا الظروف التي يمر بها النادي، فنحن وجدنا مديونية ضخمة للغاية"، وأضاف "استحملونا شوية".

وأوضح رئيس الزمالك أن النادي لن يبخل على اللاعبين في حالة وجود أي مورد مالي.