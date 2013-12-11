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أمطار رعدية تضرب الإسكندرية تصيب المدينة بالشلل

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أمطار رعدية تضرب الإسكندرية تصيب المدينة بالشلل أمطار رعدية تضرب الإسكندرية تصيب المدينة بالشلل

كتب : مروة مرسي وأحمد ماجد الأربعاء 11-12-2013 13:06

اجتاحت الإسكندرية مساء أمس وصباح اليوم، موجة من الطقس السيء والأمطار الرعدية الغزيرة، التي تأثرت بها كافة أطراف المدينة وشوارعها الرئيسية، وأتلفت العديد من واجهات المنازل والمحال التجارية الزجاجية المطلة على البحر، وعدد من أعمدة الإنارة بسبب الرياح الشديدة.

وتهب تلك النوة على الإسكندرية، في مثل هذا الوقت من كل عام، مصحوبة بعواصف شديدة، وتكون الرياح جنوبية غربية، شمالية غربية، وهي الرياح الممطرة، والتي نزلت على المدينة منذ فجر اليوم، وحدث شلل مروري بسيط علي طريق الكورنيش منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، مع بداية نزول الأمطار، وتوقفت حركة المرور لعدة دقائق فوق الكباري، بعدما اجتازت مياه الأمطار الشوارع وتراكمت بها، بينما تم إغلاق "البوغازي" بسبب الرياح الشديدة.

فيما تراكمت مياه الأمطار في كثير من المناطق النائية، ومنها قري العامرية، غرب المحافظة، وقري وريف المنتزه شرقًا.

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