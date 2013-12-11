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11 مليون جنيه لتنفيذ 969 مشروعا لشباب الخريجين بقنا

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11 مليون جنيه لتنفيذ 969 مشروعا لشباب الخريجين بقنا 11 مليون جنيه لتنفيذ 969 مشروعا لشباب الخريجين بقنا

كتب : رجب آدم منذ 16 دقيقة

أعلن محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، أنه تم اعتماد مبلغ 11 مليون و85 ألف و794 جنيها، لتنفيذ 969 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقنا.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بلغت 969 مشروعا، منها 31 مشروعات صغيرة بإجمالي تمويل 6 ملايين و473 ألف و294 جنيها، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 938 مشروعا بتمويل قدره 4 ملايين و612 ألف و500 جنيه.

وأوضح أن المحافظة تعطي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

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