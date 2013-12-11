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54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات تصل إلى 3.5 مليون طن

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54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات تصل إلى 3.5 مليون طن 54 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات تصل إلى 3.5 مليون طن

كتب : هبة صبيح منذ 14 دقيقة

ذكرت هيئة قناة السويس، أن 54 سفينة عبرت القناة اليوم من الاتجاهين بحمولة قدرها 3 ملايين، و500 ألف طن.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، إن عدد السفن القادمة من الشمال بلغ 26 سفينة بإجمالي حمولات مليون، و400 ألف طن، ومن الجنوب 28 سفينة بحمولة قدرها مليون، و100 ألف طن.

وأضاف أن أكبر السفن القادمة من اتجاه الشمال هي ناقلة الغاز الطبيعي التابعة لجزر الباهاما AL KHARSAAH، وبلغت حمولاتها 139 ألف طن، وكانت قادمة من تركيا متجهة إلى قطر.

وأشار إلى أن أكبر السفن القادمة من الجنوب ناقلة البترول الليبيرية MESTDAR وحمولاتها قدرها 160 ألف طن، وكانت قادمة من العين السخنة في طريقها إلى سيدي كرير.

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