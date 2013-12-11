كارمن سليمان:غنائي من ألحان محمد عبده مسؤولية كبيرة

أعلنت شركة "بلاتينوم ريكوردز" عن بدء قناة "وناسه" عرض أغنية جديدة لمحبوبة العرب الفنانة كارمن سليمان بعنوان "أخباري"، والأغنية من كلمات الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ، ومن ألحان فنّان العرب محمد عبده، وتوزيع وليد فايد. جرى تصوير الأغنية على مدار يومين كاملين في لبنان مع المخرج فادي حداد الذي عبّر عن سعادته بالتعامل مع كارمن سليمان التي توّجها الجمهور "محبوبة العرب" في الموسم الأوّل من برنامج Arab Idol.

وفي هذا السياق، قال المخرج فادي حداد: "أنا معجب جداً بصوت كارمن، وقد اخترت سيناريو متناسق مع شخصيّتها اللطيفة والقريبة من القلب، وكذلك مع جوّ الأغنية". وتابع حداد: "تُطلّ كارمن بثلاث "لوكات" مختلفة، بحيث يدفعها الحنين إلى الماضي للتخلّي عن حياة الترف التي تعيشها، لتعود إلى منزلها القديم الذي يضخّ السعادة الحقيقيّة في قلبها".

من جهتها، وصفت كارمن أغنية "أخباري" بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، كونها تحمل توقيع فنان العرب، وأيضاً الشاعر عبد اللطيف آل الشيخ، متمنية أن يكون أداؤها فيها على قدر تلك المسؤولية. الجدير بالذكر أنّ الإشراف العام على أغنية "أخباري" هو للفنان عصام كمال.

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