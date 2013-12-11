الهلال السعودي في المجموعة الحديدية بدوري أبطال آسيا

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا فريق الهلال السعودي في المجموعة الرابعة الحديدية برفقة أندية أهلي دبي وسيبهان الإماراتي والسد القطري.

وكانت القرعة التي أجريت في العاصمة الماليزية كوالامبور قد حملت أخبارا سيئة للهلال الذي يتعين عليه الإطاحة بمتصدر الدوري الإماراتي أو حامل لقب دوري نجوم قطر.

وكان الهلال قد خرج الموسم الماضي من دور الـ16 بالبطولة بعد أن أطاح به لخويا القطري 3-2 بمجموع المباراتين بعد أن هزمه ذهابا بالرياض قبل أن يتعادلا إيابا في قطر 2-2.

وتنطلق مباريات المجموعات في فبراير المقبل حتى أبريل ويصعد أول وثاني من كل مجموعة قبل أن تقام قرعة لتحديد مواجهات دور الـ16.