أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الهلال السعودي في المجموعة الحديدية بدوري أبطال آسيا

Google+ Print
الهلال السعودي في المجموعة الحديدية بدوري أبطال آسيا الهلال السعودي في المجموعة الحديدية بدوري أبطال آسيا

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا فريق الهلال السعودي في المجموعة الرابعة الحديدية برفقة أندية أهلي دبي وسيبهان الإماراتي والسد القطري.

وكانت القرعة التي أجريت في العاصمة الماليزية كوالامبور قد حملت أخبارا سيئة للهلال الذي يتعين عليه الإطاحة بمتصدر الدوري الإماراتي أو حامل لقب دوري نجوم قطر.

وكان الهلال قد خرج الموسم الماضي من دور الـ16 بالبطولة بعد أن أطاح به لخويا القطري 3-2 بمجموع المباراتين بعد أن هزمه ذهابا بالرياض قبل أن يتعادلا إيابا في قطر 2-2.

وتنطلق مباريات المجموعات في فبراير المقبل حتى أبريل ويصعد أول وثاني من كل مجموعة قبل أن تقام قرعة لتحديد مواجهات دور الـ16.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع