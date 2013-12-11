هيلدا خليفة الأكثر أناقة بتصويت قراء "سيدتي نت"

بيروت- رولا زعزع عيّاد

خلال الأسبوع الماضي، عرضنا صوراً لمقدمات برامج الهواة الأربعة، هيلدا خليفة، كارلا حداد، ريا أبي راشد وناديا النقيب. ومن خلال تصويت أجراه موقع "سيدتي نت" على اختيار المقدمة الأكثر أناقة بينهن، حصلت هيلدا خليفة على أعلى رقم وصل الى 598 صوتاً، تلتها ريا أبي راشد بفارق مئة وصوتين حيث حصدت 496 صوتاً. ووفق تصويت القراء والقارئات، تبيّن أن هيلدا خليفة تلقى إعجاب الكثير من المشاهدين، لما تتميز به من ذوق مميّز وإطلالة أنيقة.

إليك بعض الصور للإعلامية هيلدا خليفة، اخترناها لك لتتعرّفي أكثر على ذوقها.

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