أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

هيلدا خليفة الأكثر أناقة بتصويت قراء "سيدتي نت"

Google+ Print
هيلدا خليفة الأكثر أناقة بتصويت قراء "سيدتي نت" هيلدا خليفة الأكثر أناقة بتصويت قراء "سيدتي نت"

الأربعاء 11-12-2013 15:14

بيروت- رولا زعزع عيّاد

خلال الأسبوع الماضي، عرضنا صوراً لمقدمات برامج الهواة الأربعة، هيلدا خليفة، كارلا حداد، ريا أبي راشد وناديا النقيب. ومن خلال تصويت أجراه موقع "سيدتي نت" على اختيار المقدمة الأكثر أناقة بينهن، حصلت هيلدا خليفة على أعلى رقم وصل الى 598 صوتاً، تلتها ريا أبي راشد بفارق مئة وصوتين حيث حصدت 496 صوتاً. ووفق تصويت القراء والقارئات، تبيّن أن هيلدا خليفة تلقى إعجاب الكثير من المشاهدين، لما تتميز به من ذوق مميّز وإطلالة أنيقة.
إليك بعض الصور للإعلامية هيلدا خليفة، اخترناها لك لتتعرّفي أكثر على ذوقها.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي