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صحيفة إسبانية: إبراهيم يصل مالاجا الخميس .. واللاعب: لا أعلم شيئا

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صحيفة إسبانية: إبراهيم يصل مالاجا الخميس .. واللاعب: لا أعلم شيئا صحيفة إسبانية: إبراهيم يصل مالاجا الخميس .. واللاعب: لا أعلم شيئا

زعمت صحيفة "نوفو فوتبول" الإسبانية أن محمد إبراهيم لاعب الزمالك سيصل إلى إسبانيا يوم الخميس من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لمالاجا.

وطلب مالاجا الإسباني استعارة لاعب وسط الزمالك في الصيف الماضي لكن الصفقة توقفت، قبل أن يعود لطلبه في يناير المقبل.

وأفاد تقرير الصحيفة الإسبانية يوم الأربعاء أن مالاجا اتفق مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما وناديه الزمالك على الأمور المالية المتعلقة بالصفقة.

من جهته، قال محمد إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء "لا أعلم شيئا عن السفر إلى إسبانيا".

وتضاربت التقارير الإسبانية في الفترة الأخيرة حول رغبة مالاجا في ضم إبراهيم، وأن كان اللاعب على أبواب الانتقال إلى مالاجا وفقا لما صرح به أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك.

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