محمد بن راشد يغادر الكويت بعد ترؤسه وفد الدولة إلى القمة الخليجية الـ 34

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " بحفظ الله ورعايته " دولة الكويت ظهر اليوم بعد مشاركته على رأس وفد الدولة في القمة الـ 34 لقادة و زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها اليوم في قصر بيان في الكويت.

> وعاد بمعية سموه عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

وكان قد رافق سموه خلال مشاركته في القمة وفد رفيع ضم..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة و معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي و السيد عارف الطنيجي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى الكويت.

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