"إبداعات إعلامية إماراتية " ضمن جلسات منتدى الإعلام الإماراتي الأول

كشف نادي دبي للصحافة عن تفاصيل جلسة رئيسية في الدورة الأولى لمنتدى الإعلام الإماراتي، تسلط الضوء على تجارب إعلامية إماراتية ناجحة، بهدف فتح قنوات مباشرة لطلبة الإعلام في الدولة للتحاور مع هؤلاء الشباب، وتمكينهم من التعرف على بيئة العمل الإعلامية من خلال تجارب واقعية.

ويعقد المنتدى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم 18 ديسمبر 2013، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي - دبي.

تتناول هذه الجلسة، التي تعقد تحت عنوان "إبداعات إعلامية إماراتية: تجارب ناجحة"، عرض تجارب وقصص نجاح شباب برعوا في الحقل الإعلامي بشتى أنواعه وأثبتوا جدارة نوعية في هذا المجال، ترجموها في نخبة من المشاريع أو المبادرات المتميزة، والتي استقطبوا معها اهتماماً جماهيرياً لافتاً.

تهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء بشكل أساسي على التحديات التي واجهت هؤلاء الشباب في طريق مسيرتهم الإعلامية وكيف واجهوا هذه التحديات لتبرز أسماؤهم اليوم من بين الشباب الإماراتي المتميز في المجال الإعلامي.

تناقش الجلسة دوافع اختيار هؤلاء الشباب لميدان العمل الإعلامي دون غيره من المجالات، وأهم التحديات التي اعترت طريق تجاربهم المتميزة وكيف تغلبوا عليها، بالإضافة إلى نظرة الشباب إلى العمل الإعلامي وإذا ما يجدون فيه متسعاً لتحقيق طموحاتهم، ورؤيتهم للفرص المستقبلية للشباب الإماراتي في القطاع الإعلامي.

يدير الجلسة الإعلامي فيصل بن حريز من قناة "سكاي نيوز"، ويتحدث فيها كل من الصحافي مصطفى الزرعوني، مدير التحرير الشؤون المحلية في صحيفة "خليج تايمز"، والإعلامية أثير بن شكر من مؤسسة دبي للإعلام، والكاتبة شيخة المسكري، عضو مؤسس مصدر نيوز، ومقدمة البرامج الإذاعية فطيم الفلاسي، والمخرجة الشابة ريم المقبالي. والكاتب والمخرج ياسر النيادي.

الجدير بالذكر أن منتدى الإعلام الإماراتي، هو إحدى مبادرات نادي دبي للصحافة، ويرصد واقع ومستقبل الإعلام المحلي بأسلوب حواري، مستقياً فكره الاستراتيجي وخططه الطموحة من "رؤية الإمارات 2021".

وتماشياً مع هذه الرؤية، أطلق النادي الدورة الأولى للمنتدى تحت شعار "الإعلام الإماراتي 2021"، تجسيداً لحرصه على المساهمة في تطوير القطاع الإعلامي في الإمارات حتى يكون من بين الأفضل في العالم بحلول عام 2021. وتركز الدورة الأولى للمنتدى على سيناريو التوطين، كموضوع رئيس للنقاشات، تزامناً مع إعلان قيادة الدولة عام 2013 عاماً للتوطين.

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