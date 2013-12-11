الجيزة: تقنين أوضاع 9 مشروعات واعتماد أسعار 31 بالمنطقة الصناعية

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة على ضرورة استكمال مشروعات البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية بأبى رواش وتوصيل المياه للجزء العشوائى بالمنطقة الصناعية.

وكلف المحافظ، حسب بيان إعلامى اليوم، مدير مديرية الإسكان والمرافق بإنشاء شبكة تغذية مياه لتغذية المصانع الخاصة بالكيلو 26 بالمنطقة الصناعية لخدمة أكثر من 300 مصنع، مؤكداً على تقديم كافة الخدمات اللازمة من إصدار ترخيص البناء وتقنين أوضاع المبانى القديمة لتوفير المياه لها من ضرورة للمصانع والعاملين بها ووجه بسرعة إجراء الدراسة والمقايسة اللازمة لإنشاء الشبكة.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بأبى رواش بحضور نائبى المحافظ اللواء أسامة شمعة واللواء محمود عشماوى واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والمهندس أحمد القاضى رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع وافق المجلس على تقنين أوضاع 9 مشروعات صناعية وإضافة أنشطة جديدة للمشروعات الخاصة بهم والتى تقوم بإنتاج الصناعات الصغيرة والصناعات الهندسية وصناعات البلاستيك كمشروع تدوير مخلفات البلاستيك والذى من شأنه المساهمة فى الحفاظ على النظافة العامة وتحسين البيئة.

كما اعتمد مجلس الإدارة أسعار 31 مشروعا صناعيا للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة على مساحة تبلغ 659977م2.

ووافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية لإحدى الشركات الكبرى على مشروع تقسيم جديد على مساحة 91 فداناً تقريباً بالكيلو 26 وسوف يتيح هذا المشروع 400 فرصة عمل جديدة للشباب.

كما وافق المجلس على إضافة أنشطة جديدة لــ8 مشروعات وتغيير نشاط مشروعين صناعيين، بالإضافة إلى الموافقة على تقنين أوضاع 6 مشروعات بمنطقة الـــ44.