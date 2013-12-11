أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير السياحة وسفراء 17 دولة و21 فنانا يشاركون بمهرجان مرشدى السياحة بشرم الشيخ

Google+ Print
وزير السياحة وسفراء 17 دولة و21 فنانا يشاركون بمهرجان مرشدى السياحة بشرم الشيخ وزير السياحة وسفراء 17 دولة و21 فنانا يشاركون بمهرجان مرشدى السياحة بشرم الشيخ

يشارك هشام زعزوع وزير السياحة، وسفراء 17 دولة عربية، وأجنبية، و21 فنانا وفنانة فى المهرجان الترويجى للمرشدين السياحيين المصريين، والذى يقام تحت عنوان "مرشد سياحى صوت " بمدينة شرم الشيخ غدا "الخميس" ولمدة يوم واحد.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن المهرجان يهدف إلى دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ وتعريف العالم الأوروبى والعربى بمدى الأمن والأمان فى جنوب سيناء عامة، وشرم الشيخ خاصة.

وأوضح أن المحافظة وبالتنسيق مع رجل الأعمال محمد المسعود قاما بتوجيه الدعوة لحضور المهرجان إلى سفراء دول روسيا، والهند، وتايلاند، والصين، وإيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، وفرنسا واليابان، وكوريا، وسنغافورة، والمملكة العربية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والكويت، ولبنان.

وأشار فودة إلى أن المهرجان سيستضيف عددا كبيرا من الفنانين المصريين منهم مى عز الدين، وفاروق الفيشاوى، ورانيا محمود ياسين، وميرنا المهندس، وميرنا وليد، وريم البارودى، ومادلين طبر، مى كساب، ونجلاء بدر.

ولفت إلى أن المهرجان سوف يشارك فيه 500 مرشد سياحى، وأكثر من 1500 سائح من مختلف دول العالم، منوها بأن المرشدين السياحيين سيقدمون رسالة بنحو 16 لغة أجنبية عن تاريخ مصر وحضارتها وعراقتها، والمناطق السياحية التى يقصدها السائحون، وكيف قاومت الدولة الإرهاب .=

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط