وزير السياحة وسفراء 17 دولة و21 فنانا يشاركون بمهرجان مرشدى السياحة بشرم الشيخ

يشارك هشام زعزوع وزير السياحة، وسفراء 17 دولة عربية، وأجنبية، و21 فنانا وفنانة فى المهرجان الترويجى للمرشدين السياحيين المصريين، والذى يقام تحت عنوان "مرشد سياحى صوت مصر " بمدينة شرم الشيخ غدا "الخميس" ولمدة يوم واحد.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن المهرجان يهدف إلى دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ وتعريف العالم الأوروبى والعربى بمدى الأمن والأمان فى جنوب سيناء عامة، وشرم الشيخ خاصة.

وأوضح أن المحافظة وبالتنسيق مع رجل الأعمال محمد المسعود قاما بتوجيه الدعوة لحضور المهرجان إلى سفراء دول روسيا، والهند، وتايلاند، والصين، وإيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، وفرنسا واليابان، وكوريا، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والكويت، ولبنان.

وأشار فودة إلى أن المهرجان سيستضيف عددا كبيرا من الفنانين المصريين منهم مى عز الدين، وفاروق الفيشاوى، ورانيا محمود ياسين، وميرنا المهندس، وميرنا وليد، وريم البارودى، ومادلين طبر، مى كساب، ونجلاء بدر.

ولفت إلى أن المهرجان سوف يشارك فيه 500 مرشد سياحى، وأكثر من 1500 سائح من مختلف دول العالم، منوها بأن المرشدين السياحيين سيقدمون رسالة بنحو 16 لغة أجنبية عن تاريخ مصر وحضارتها وعراقتها، والمناطق السياحية التى يقصدها السائحون، وكيف قاومت الدولة الإرهاب .=