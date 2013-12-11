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عدسات لاصقة متطورة لسرعة توصيل الدواء للعين بين مرضى "الجلوكوما"

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عدسات لاصقة متطورة لسرعة توصيل الدواء للعين بين مرضى "الجلوكوما" عدسات لاصقة متطورة لسرعة توصيل الدواء للعين بين مرضى "الجلوكوما"

كتب : أ ش أ الأربعاء 11-12-2013 12:11

نجح فريق من العلماء الأمريكيين، في ولاية "ماساتشوسيتس" الأمريكية، في تطويرعدسات لاصقة، لديها القدرة على توصيل كميات محددة من الدواء مباشرة إلى العين، خاصة بين مرضى المياه الزرقاء "الجلوكوما"، بشكل مستمر لمدة تصل إلى شهر كامل.

وأوضح الباحثون بمدرسة الطب وجراحة العيون، بمستشفى "بوسطن" للأطفال، بالتعاون مع معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، أن العدسات اللاصقة يمكن أن تحل محل قطرات العين لعلاج "الجلوكوما".

وكشفت النتائج الأولية المتوصل إليها، والمنشورة في العدد الأخير من مجلة "القياسات الحيوية"، أن توصيل الدواء مبكرًا للعين يسهم بصورة كبيرة في الشفاء السريع لكثير من حالات "الجلوكوما".

في أغلب الأحيان يتم علاج "الجلوكوما" بقطرات العين، إلا أن العدسات اللاصقة المُطورة قد تشكل ثورة في مجال علاج المياة الزرقاء.

وكشف مركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكي، النقاب عن وجود نحو 2.2 مليون أمريكي يعاني من المياه الزرقاء "الجلوكوما"، في الوقت الذي من المتوقع ارتفاع نسبة الإصابة إلى 7.3 مليون شخص بحلول عام 2050.

وحذر الباحثون من أن تلف العصب البصري، يؤدي إلى فقدان الرؤية، والذي يعد ثاني أهم الأسباب الرئيسية للعمى، بين الكثيرين حول العالم.

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