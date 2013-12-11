وزيرة الصحة تفتتح اليوم المركز الطبى المصرى بجنوب السودان

تسافر الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى إلى دولة جنوب السودان، وذلك لافتتاح المركز الطبى المصرى فى مدينة بور بإقليم جونجلى.

ومن المقرر أن يتم بحث سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى والدوائى، وتتمثل فى منح دراسية للأطباء من دولة جنوب السودان للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للعاملين فى مجال التمريض والقابلات، وتلبى احتياجات الجانب الجنوب سودانى من إيفاد الأطباء الاستشاريين فى التخصصات النادرة، وتشارك فى خفض وفيات الأمهات والأطفال والقضاء على مرض الملاريا.

يذكر أن وفداً رفيعاً من أطباء وزارة الصحة المصرية قد غادر منذ عدة أيام إلى مدينة بور بولاية جونجلى ومدينة أكون بولاية واراب لبدء التشغيل التجريبى للمراكز الطبية المصرية، وأنه قد سبق أن تم افتتاح العيادة المصرية فى عاصمة جنوب السودان جوبا، والتى تقدم الخدمات العلاجية المتميزه فى التخصصات المختلفة.