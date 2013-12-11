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بالصور.. «أوباما» يُقبّل يد زوجته بعد مزاحه مع رئيسة وزراء الدنمارك بتأبين «مانديلا»

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الأربعاء، صورة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يظهر خلالها وهو يقبل يد زوجته «ميشيل»، الجالسة بجوار رئيسة وزراء الدنمارك، هيله ثورنينج شميت، أثناء حضورهم مراسم تأبين الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

يأتي ذلك، بعدما غيرت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي، مقعدها لتجلس بجوار رئيسة وزراء الدنمارك، بعد مزاح بين زوجها والأخيرة ومعهما ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، خلال مراسم تأبين «مانديلا»، الثلاثاء، باستاد «سويتو» بجوهانسبرج.

كانت عدسات المصورين التقطت صورًا للرئيس الأمريكي وهو يتبادل الضحك مع رئيسة وزراء الدنمارك، بينما نظرت إليهما ميشيل أوباما متبرمة من الحديث الجانبي بينهما، وبدت عليها ملامح الضيق والغضب.

كما ظهرت صورة أخرى لـ«أوباما» ورئيس وزراء بريطانيا، وهما يلتقطان صورة مشتركة مع رئيسة وزراء الدنمارك، هله تورنينج شميت، بهاتفها خلال المراسم، وعلى نحو قريب منهم ظهرت زوجة «أوباما».

كما تداول مستخدمو «تويتر» صورة أخرى لـ«أوباما» وهو يقبّل رئيسة وزراء الدنمارك، في حضور زوجته.

أوباما وديفيد كاميرون مع رئيسة وزراء الدانمارك أوباما وزوجته ورئيسة وزراء الدانمارك «أوباما» يقبل يد زوجته

أوباما يقبل رئيسة وزراء الدنمارك

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