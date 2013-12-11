وزير الرى يشيد بجهود السودان والروح الجديدة فى مفاوضات "سد النهضة"

أشاد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، بالأجواء التى سادت المباحثات بشأن دراسة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الفنية الدولية بشأن سد النهضة الإثيوبى، كما أثنى على الروح الجديدة التى سادت المفاوضات خلال الاجتماعات التى انعقدت يومى 8 و9 ديسمبر الجارى بقاعة الصداقة بالخرطوم.

ونقلت الصحف ووسائل الإعلام السودانية الصادرة اليوم، الأربعاء، بالخرطوم- عن المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى المصرى الدكتور خالد وصيف- إن الوزير محمد عبد المطلب، أشاد باستضافة الإخوة السودانيين للاجتماع الثانى لخبراء ووزراء المياه لدول حوض النيل الشرقى الثلاث من مصر والسودان وإثيوبيا، لافتا إلى الجهود الكبيرة التى بذلوها لتسهيل عقد هذا الاجتماع، والعمل فى نفس الوقت على تقريب وجهات النظر التى طرحت أثناء المفاوضات بين الجانبين المصرى والإثيوبى.

وأكد وصيف، نجاح مفاوضات الخرطوم الثانية، فى الاتفاق على إطار زمنى محدد للانتهاء من الدراسات التى أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء فى تقريرها الصادر فى مايو ٢٠١٣، مشيرا إلى أنه تم كذلك مناقشة الآلية التى يمكن اللجوء إليها فى حالة حدوث اختلاف بين الدول الثلاث المعنية "بسد النهضة".

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على عقد جولة أخرى من المباحثات لتدارس النقاط العالقة على أن ينعقد الاجتماع القادم بالخرطوم يومى ٤ و٥ يناير القادم.

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