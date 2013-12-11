وزير العدل يكرم 7 شخصيات لمحاربتهم الفساد خلال عام 2013

كرم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، المستشار حاسم عبد الباسط وكيل عام النيابة الإدارية بتقدير امتياز، وعاطف عمر وكيل النيابة العامة، بالإضافة إلى المقدم وليد المعداوى، وسيد عابدين الباحث بمركز العقد الاجتماعى كأفضل باحثين عن فى إنشاء هيئات لمكافحة الفساد بتقدير امتياز.

كما كرم "عبد الحميد" خلال افتتاح مقر اللجنة الوطنية للفساد، كل من عزة يحيى نائبة رئيس تحرير جريدة المساء، والإعلامية لميس الحديدى كأفضل إعلامية حاربت الفساد على مدار هذا العام، والتى تغيب عن الحضور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتكريم الزميل إبراهيم قاسم الصحفى بجريدة "اليوم السابع" بإسهامه أفضل صحفى شارك فى منع الفساد على مدار العام.

واختتم الوزير، بعرض فيلم وثائقى عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

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