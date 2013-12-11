أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدل يكرم 7 شخصيات لمحاربتهم الفساد خلال عام 2013

Google+ Print
وزير العدل يكرم 7 شخصيات لمحاربتهم الفساد خلال عام 2013 وزير العدل يكرم 7 شخصيات لمحاربتهم الفساد خلال عام 2013

كرم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، المستشار حاسم عبد الباسط وكيل عام النيابة الإدارية بتقدير امتياز، وعاطف عمر وكيل النيابة العامة، بالإضافة إلى المقدم وليد المعداوى، وسيد عابدين الباحث بمركز العقد الاجتماعى كأفضل باحثين عن فى إنشاء هيئات لمكافحة الفساد بتقدير امتياز.

كما كرم "عبد الحميد" خلال افتتاح مقر اللجنة الوطنية للفساد، كل من عزة يحيى نائبة رئيس تحرير جريدة المساء، والإعلامية لميس الحديدى كأفضل إعلامية حاربت الفساد على مدار هذا العام، والتى تغيب عن الحضور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتكريم الزميل إبراهيم قاسم الصحفى بجريدة "اليوم السابع" بإسهامه أفضل صحفى شارك فى منع الفساد على مدار العام.

واختتم الوزير، بعرض فيلم وثائقى عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365