بالصور.. ضبط شحص يمارس الصيدلة بدون ترخيص بسوهاج‎

تمكنت قوة امنية من مديرية امن سوهاج من ضبط صاحب صيدلية ببندر طهطا يمارس أعمال مهنه الصيادلة بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة وغير مصرح بتداولها وبيعها .

> عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين حيث تم استهداف الصيدلية المشار إليها، وضبط علاء عيد إسماعيل السيد سن 23 عامل بالصيدليه ومقيم شارع الشيخ عبد الله بندر طهطا وبحوزته ( 4298 ) قرص متنوع ( كيتو جسك سيفامول – سيازموبير الجين – دياميكرون- سيكلوبروجنوفار )

وضبط ( 480 كيس فوار فارو فروت) ، ( 400) قمع ريكتوبلكسيل لبوس ، ( 8) فيال راميتا كس ، 60 قمع بيبي رلمليف 25 مجم لبوس عدد 18 عبوة سينال نفط 6 امبولات ديفارول اس امبول ، 8 عبوات ايزوبتوما كسترول قطرة ، 30 عبوة بيتا ديرم كريم ، 5 علبة فلوماكس 1 جم فبال ، علبة كريم كيناكوب عدد 11 علبة فنستيل نقط عدد 45 امبول لينكوسين عدد 300امبول عدد 8 علبة ليكوسيدر مرهم ، 24 امبول ليفابيون ، 4 علبة سايمتيكون نقط ، 4 علبة تايمر قطرة عدد 4 علبة فلابو نقط عدد 1 كوردواسبراى ] .

> بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تـم التحفـظ علـي المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .