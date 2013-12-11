أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. ضبط شحص يمارس الصيدلة بدون ترخيص بسوهاج‎

Google+ Print
محتويات الصيدلية غير المرخصة

محتويات الصيدلية غير المرخصة

تمكنت قوة امنية من مديرية امن سوهاج من ضبط صاحب صيدلية ببندر طهطا يمارس أعمال مهنه الصيادلة بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة وغير مصرح بتداولها وبيعها .
> عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث حيث تم استهداف الصيدلية المشار إليها، وضبط علاء عيد إسماعيل السيد سن 23 عامل بالصيدليه ومقيم شارع الشيخ عبد الله بندر طهطا وبحوزته  ( 4298 ) قرص متنوع ( كيتو جسك سيفامول – سيازموبير الجين – دياميكرون- سيكلوبروجنوفار )

وضبط  ( 480 كيس فوار فارو فروت) ، ( 400) قمع ريكتوبلكسيل لبوس ، ( 8) فيال راميتا كس ،  60 قمع بيبي رلمليف 25 مجم لبوس عدد 18 عبوة سينال نفط 6 امبولات ديفارول اس امبول ،  8 عبوات ايزوبتوما كسترول قطرة ، 30 عبوة بيتا ديرم كريم ، 5 علبة فلوماكس 1 جم فبال ، علبة كريم كيناكوب عدد 11 علبة فنستيل نقط عدد 45 امبول لينكوسين عدد 300امبول عدد 8 علبة ليكوسيدر مرهم ،  24 امبول ليفابيون ،  4 علبة سايمتيكون نقط ، 4 علبة تايمر قطرة عدد 4 علبة فلابو نقط عدد 1 كوردواسبراى ] .
> بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تـم التحفـظ علـي المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف .

 

محتويات الصيدلية غير المرخصة

محتويات الصيدلية غير المرخصة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..