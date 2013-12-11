مبعوث «بوتين» للشئون الأفريقية: روسيا ستزود مصر بعتاد عسكري بملياري دولار

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أعلن ميخائيل مارجيلوف، مبعوث الرئيس الروسي لشؤون أفريقيا، أن روسيا ومصر بصدد استئناف التعاون العسكري الفني

وقال «مارجيلوف» في كلمة له بمعهد لندن للعلاقات الدولية، نقلتها وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، الأربعاء: «تبدأ روسيا ومصر بوضع حجر الأساس القانوني لاستئناف التعاون العسكري الفني، وستورد روسيا عتادًا عسكريًا لمصر بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار وأكد مارجيلوف استعداد بلاده لاستئناف التعاون مع الدول، التي غيرت انتفاضات الربيع العربي حكامها»، مذكرًا بأن «روسيا ومصر قررتا استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي».

وأضاف: «إن سياسات روسيا تجاه أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط تعكس المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية، التي تهدف إلى توطيد السلام والأمن والاستقرار، ودمقرطة النظام العالمي، وتضافر الجهود الدولية لحل القضايا الدولية، وتغليب القانون على ما عداه، وتثبيت دور الأمم المتحدة المركزي»، ونوه «مارجيلوف» بأن روسيا تشدد على أهمية وضرورة المحافظة على سيادة واستقلال الدول، وتقف ضد تغيير النظام السياسي لأي دولة من قبل القوى الخارجية».