أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساء اليوم.. ملء التنك الرئيسى للغاز الطبيعى بمنطقة شمال هليوبوليس

Google+ Print
مساء اليوم.. ملء التنك الرئيسى للغاز الطبيعى بمنطقة شمال هليوبوليس مساء اليوم.. ملء التنك الرئيسى للغاز الطبيعى بمنطقة شمال هليوبوليس

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن تعتزم، مساء اليوم الأربعاء، إجراء أعمال ملء التنك الرئيسى للغاز الطبيعى بمادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعى بمحطة تخفيض الضغط.

كما من المقرر إضافة الرائحة شمال هليوبوليس الكائنة بالنزهة الجديدة فى تقاطع شارعى المؤرخ أحمد رفعت وشارع زكريا البرديسى، وذلك فى الحادية عشر مساء.

وأوضح المصدر أنه قد ينتج عن أعمال ملء التنك تصاعد أبخرة المادة، مما قد يسبب الإحساس لدى المواطنين بتسريب فى الغاز الطبيعى، لذا فإن أجهزة المديرية تطمئن المواطنين القاطنين بتلك المناطق والمناطق المحيطة إلى أن تلك العمليات تتم بشكل آمن بمعرفة الشركة المختصة، وفى حالة الشك فى حدوث تسريب فعلى للغاز طالب المصدر بالاتصال بشرطة النجدة وشركة توزيع الغاز الطبيعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365