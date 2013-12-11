مساء اليوم.. ملء التنك الرئيسى للغاز الطبيعى بمنطقة شمال هليوبوليس

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن تعتزم، مساء اليوم الأربعاء، إجراء أعمال ملء التنك الرئيسى للغاز الطبيعى بمادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعى بمحطة تخفيض الضغط.

كما من المقرر إضافة الرائحة شمال هليوبوليس الكائنة بالنزهة الجديدة فى تقاطع شارعى المؤرخ أحمد رفعت وشارع زكريا البرديسى، وذلك فى الحادية عشر مساء.

وأوضح المصدر أنه قد ينتج عن أعمال ملء التنك تصاعد أبخرة المادة، مما قد يسبب الإحساس لدى المواطنين بتسريب فى الغاز الطبيعى، لذا فإن أجهزة المديرية تطمئن المواطنين القاطنين بتلك المناطق والمناطق المحيطة إلى أن تلك العمليات تتم بشكل آمن بمعرفة الشركة المختصة، وفى حالة الشك فى حدوث تسريب فعلى للغاز طالب المصدر بالاتصال بشرطة النجدة وشركة توزيع الغاز الطبيعى.