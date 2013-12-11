"السلامة الأوروبية": لا مخاطر فى مادة مستخدمة بالمشروبات الغازية

قالت الهيئة الأوروبية للسلامة الغذائية، إن مادة الاسبارتيم المحلية الصناعية المستخدمة على نطاق واسع فى المشروبات الغازية المنخفضة السعرات الحرارية لا تشكل خطرا صحيا، إذا استخدمت بمستويات الاستهلاك المتفق عليها حاليا.

وما خلصت إليه الهيئة الأوروبية سيعتبر انتصارا لبعض شركات المشروبات الغازية التى تستخدم الاسبارتيم فى منتجاتها المنخفضة السعرات.

وكانت دراسات قد ربطت بين هذه المادة المحلية الصناعية ومخاطر صحية منها السرطان والوضع قبل موعد الولادة الطبيعى، وتسبب ذلك فى انخفاض مبيعات مشروبات الصودا المخصصة للحمية فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هيئات السلامة الصحية على جانبى المحيط الأطلسى فى الولايات المتحدة وأوروبا شككت على السواء فى نتائج هذه الدراسات، وأشارت إلى نقص فى البيانات وثغرات أخرى.

>