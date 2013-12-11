اليوم..الرجاء و أوكلاند يقصان شريط انطلاق كأس العالم للأندية بالمغرب

يقص فريقا الرجاء البيضاوي بطل الدوري المغربي واوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اوقيانيا اليوم شريط النسخة العاشرة من كأس العالم للأندية في كرة القدم التي يستضيفها المغرب في مدينتي اغادير ومراكش حتى 21 ديسمبر الحالي.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في القارة السمراء، علما بان نسختها الحادية عشرة ستقام في المغرب أيضا، والثانية في بلد عربي بعد الإمارات عامي 2009 و2010.

وهي المشاركة الثانية للرجاء البيضاوي في البطولة بعد الأولى في النسخة الأولى عام 2000 في البرازيل، فيما يخوض اوكلاند سيتي غمار البطولة للمرة الخامسة وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الأهلي المصري بطل افريقيا والذي سيلاقي غوانغجو الصيني بطل آسيا السبت المقبل في الدور ربع النهائي.

ويلتقي الرجاء البيضاوي وأوكلاند سيتي اليوم ضمن الدور الفاصل (الاول) على ملعب اغادير الجديد الذي افتتح الشهر الماضي ويتسع لـ45 الف متفرج.

ويدخل الفريقان المباراة في ظروف متباينة، فالرجاء البيضاوي يعاني الأمرين محليا حيث لم يتذوق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة بينها 3 في الدوري المحلي وواحدة في نهائي مسابقة الكأس ما دفع إدارة النادي الى إقالة المدرب واللاعب السابق محمد فاخر الذي قاد الفريق الى اللقب المحلي الموسم الماضي وفي موسمه الأول معه.