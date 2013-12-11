اليوم..جون كيري يزور إسرائيل وفلسطين

يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ونفت الناطقة جان بساكي أن زيارة كيري ستتركز فقط على التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الفلسطينيين واسرائيل.

> وقالت الناطقة للصحفيين “هذه مرحلة مهمة من المفاوضات، لذا يشعر الوزير كيري بأنه من الضروري ان يعود الى المنطقة.”

> وقالت إن الوزير الامريكي سيمضي يومين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

> وقالت في معرض نفيها لما يقال إن ادارة الرئيس اوباما تسعى الى التوصل الى اتفاق مرحلي يسبق الاتفاق النهائي بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي “لنكن واضحين تماما، هدفنا ليس حلا مرحليا بل التوصل الى اتفاق نهائي، ولكن بالتأكيد سيتطلب الوصول الى ذلك الهدف المرور بمراحل مختلفة.”

> وستكون هذه تاسع زيارة يقوم بها كيري الى اسرائيل منذ استيزاره في فبراير الماضي.

> وكان كيري قد القى كلمة في “منتدى سابان” الذي نظمه معهد بروكينغز في العاصمة الامريكية وحضره لفيف من القادة الاسرائيليين قال فيها “من الضروري بنظري التوصل الى اتفاق نهائي وشامل، وبلورة اطار يتيح لنا بلوغ هذا الهدف”.

> وأضاف “يجب ان يتعامل هذا الاطار مع كل القضايا الاساسية كالحدود والامن واللاجئين والقدس والاعتراف المتبادل وانهاء المطالبات، كما يجب ان يضع شروطا متفقا عليها للمفاوضات التي ستجري في المستقبل والتي تتعلق بتفاصيل اتفاق السلام النهائي.”