الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين:

لقد تشرفنا بالعمل مع سعادة الأستاذ عيد بن يوسف القبلان على مدار ستة أعوام وكان نعم الأخ والقائد وقد استفدنا من توجيهاته ونصائحه الشيء الكثير وقد عرفنا فيه نقاء السيرة، وطهارة السريرة. حفظ للمهنة شرفَها، وكان مثالاً للمسؤول المخلص وإدراكه لهذا نبع منه القوة والصدق والأمانة والحِلم والحزم والانضباط والتسامح وبشاشة الوجه هذه سماتٌ رئيسية في عمله.

فكلنا يعلم أن الحاكم الإداري هو المحرك الرئيسي لمنظومة العمل بين الجهات الرسمية الذي يعد بوابة البناء في جميع الخدمات في كل القطاعات وما سعيه إلى توفير سبل الراحة إلى المواطن إلا دليل على حرصه واهتمامه بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.

ربما تتداخل الحروف والكلمات وربما يعجز اللسان عن التعبير ولكن القلب دائما يكون الفيصل.

نسأل الله له التوفيق والسداد في عمله الجديد بالمكتب الخاص لسمو أمير منطقة الرياض.

رئيس بلدية الدلم

م/ أحمد بن محمد البكيري