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اليوم.. جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الفنون التطبيقية

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اليوم.. جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الفنون التطبيقية اليوم.. جامعة حلوان تنظم المؤتمر الدولى الثالث لكلية الفنون التطبيقية

تنظم جامعة حلوان المؤتمر الدولى الثالث لكلية الفنون التطبيقية اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، والدكتور على محمود الخفيف، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور جورج نوبار باغوس، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبلة كمال الدين، وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على محمد سنوسى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف المؤتمر إلى الاهتمام بدعم الاقتصاد عن طريق تصميم وإنتاج منتج قادر على المنافسة محلياً وعالمياً، والاستفادة من خبرات الأساتذة والباحثين والتقنيين والمستفيدين وصناع القرار المحليين والدولين فى المجالات المختلفة، بالاشتراك فى المؤتمر سواء بالحضور أو تقديم الأبحاث العلمية أو الملصقات البحثية أو ورش العمل .

ويؤكد المؤتمر ضرورة تبادل الخبرات العلمية والتقنية والتصميمية بين كلية الفنون التطبيقية وبين بعض الجامعات الإقليمية والدولية والمراكز البحثية، بما يساهم فى إثراء العملية الابتكارية والإبداعية وما يرتبط بهما من تطور تكنولوجى يساهم بدوره فى تحسين تنافسية المنتج بما يحقق تنافسية عالمية لدعم الاقتصاد المصرى .

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