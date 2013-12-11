"الخدمات النقابية" تنظم الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة

تنظم دار الخدمات النقابية دورة الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، وذلك غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بفندق بالقاهرة.

تفتتح أعمال المؤتمر سكينـة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وأمينة شفيق الصحفية الكبيرة، وسيشارك فى أعمال المؤتمر القيادات النسائية للحركة العمالية وممثلى الاتحادات والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة.

وسيناقش المجتمعون على مدى اليومين أهم التحديات التى تواجه المرأة العاملة، وتعوق مشاركتها الفاعلة فى الحركة العمالية، وكذلك أهم القضايا التى تواجه المرأة العاملة، وسينهى المؤتمر أعماله بالإعلان عن تأسيس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وخطة عمل المؤتمر خلال عام 2014.