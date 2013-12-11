أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الخدمات النقابية" تنظم الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة

Google+ Print
"الخدمات النقابية" تنظم الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة "الخدمات النقابية" تنظم الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة

تنظم دار الخدمات النقابية دورة الانعقاد الأول للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، وذلك غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بفندق بالقاهرة.

تفتتح أعمال المؤتمر سكينـة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وأمينة شفيق الصحفية الكبيرة، وسيشارك فى أعمال المؤتمر القيادات النسائية للحركة العمالية وممثلى الاتحادات والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة.

وسيناقش المجتمعون على مدى اليومين أهم التحديات التى تواجه المرأة العاملة، وتعوق مشاركتها الفاعلة فى الحركة العمالية، وكذلك أهم القضايا التى تواجه المرأة العاملة، وسينهى المؤتمر أعماله بالإعلان عن تأسيس المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وخطة عمل المؤتمر خلال عام 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365