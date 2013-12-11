اليوم.. وزارة البيئة تنظم ورشة للتوعية البيئية للأطفال ببيت السنارى

تنظم وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، ببيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية فعاليات للتوعية بالحفاظ على البيئة للأطفال.

وقالت الدكتورة آمال طه رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإعلام بوزارة البيئة أنه ستقام بعض ورش العمل الخاصة بالبيئة وسيتم عرض أفلام كارتون ومسرح للعرائس وشخصية بذرة الكرتونية، والتوعية بالحفاظ على البيئة من خلال عرض بعض التجارب العلمية البسيطة، وتعليم الزراعة، وترشيد استهلاك المياه، والتعريف بالفرز من المنبع، وإعادة التدوير، والسلسلة الغذائية، والتنوع البيولوجى، والمحميات الطبيعية.

وأشارت آمال أنها تستهدف ورش الأطفال بداية من سن 7 سنوات حتى سن 13 سنة، وتقام الورشة لمدة يوم واحد الأربعاء من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الرابعة عصرًا.