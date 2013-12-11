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الأرصاد تحذر: طقس اليوم غير مستقر وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

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الأرصاد تحذر: طقس اليوم غير مستقر وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الأرصاد تحذر: طقس اليوم غير مستقر وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، طقسا غير مستقر، فتنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب المنخفضة، والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، حتى شمال الصعيد وسيناء، تكون غزيرة، ورعدية على السواحل الشمالية وسيناء.

والطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء مع اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه مابين أربعة إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فهى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15
>الإسكندرية 11 14
>مطروح 9 13
>بورسعيد 12 15
>دمياط 11 14
>بلطيم 12 14
>الإسماعيلية 9 15
>السويس 10 15
>العريش 9 14
>نخل 2 12
>طابا 3 13
>الطور 12 15
>مرسى علم 13 18
>الغردقة 12 17
>شرم الشيخ 13 18
>رفح 9 14
>كاترين 1 10
>سيوة 4 15
>المنيا 6 16
>الفيوم 6 16
>رأس سدر 10 16
>أبو سمبل 9 20
>وسط الدلتا 9 14
>أسيوط 6 17
>سوهاج 7 18
>الأقصر 7 19
>أسوان 10 19
>شلاتين 14 20
>حلايب 15 20
>الوادى الجديد 8 18
>قنا 7 18
>نويبع 13 19
>السلوم 9 13

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