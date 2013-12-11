بالصور.. منسق "كمل جميلك" بالمنوفية: السيسى يستحق منصب الرئيس

قال نصر القرواش منسق حملة "كمل جميلك" بمحافظة المنوفية، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، هو من يستحق منصب الرئاسة فى الفترة القادمة.

وأضاف أنه فى حالة جمع 40 مليون توقيع لترشح الفريق السيسى رئيسا لمصر، سنتوجه لمقابلته مع اللجنة العليا برئاسة المستشار رفاعى نصر الله مؤسس حملة "كمل جميلك"، وبشير حمد أمين عام الحملة ومنسقى المحافظات، لعرض الأمر عليه فى الترشح للرئاسة.

مؤكدا أنه فى حالة رفض الفريق للترشح للانتخابات، سنقوم بالإضراب والاعتصام فى جميع شوارع محافظات الجمهورية، حتى يتم قبوله قرار الترشح، لافتا إلى أنه هو رجل المرحلة المقبلة للنهوض بمصر إلى بر الأمان.

وأشار القرواش إلى أنه سيصوت بـ"نعم" على الدستور، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل ندوات بجميع مراكز المحافظة على حسابه الخاص، عن طريق استضافة أساتذة القانون وخبراء بالدساتير على مستوى العام، لتوعية الأهالى، بالإضافة إلى حشد الأهالى للنزول للتصويت فى الاستفتاء القادم.

وأوضح أنه سوف يبحث موضوع تأمين اللجان بالتعاون مع رجال الأمن بالمحافظة.

> مطالبا بتواجد مناديب للحملة داخل اللجنة وخارجها، حتى يتم رصد أى انتهاكات متوقعة من قبل جماعة الإخوان الذين سيحاولون إفساد الاستفتاء بشتى الطرق.