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«صباحي»: جاهز لدور الرئيس ليس بحثًا عن سلطة.. وأحترم الشعب إذا اختار «السيسي»

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«صباحي»: جاهز لدور الرئيس ليس بحثًا عن سلطة.. وأحترم الشعب إذا اختار «السيسي» «صباحي»: جاهز لدور الرئيس ليس بحثًا عن سلطة.. وأحترم الشعب إذا اختار «السيسي»
جدد حمدين صباحي، مؤسس «التيار الشعبي المصري»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تأكيد خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «استخرت الله وأعلنت ترشحي للرئاسة».وأضاف «صباحي»، في لقاء تليفزيوني على قناة «cbc»: «قلت إنني على استعداد تام أن أؤدي واجبي بشرط التوافق على برنامج لأهداف الثورة»، مؤكدًا أن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية «ليس بحثًا عن سلطة وإنما لأداء واجب وطني»، حسب تعبيره.واشترط في حال ترشحه للرئاسة أن يتم «التوافق عليه أو غيره من مرشحي الثورة، وعلى إعداد برنامج وفريق رئاسي موحد»، وأضاف: «أنا أنتمي لثورة عظيمة 25 يناير و30 يونيو»، ثم استطرد: «أنا ابن 25 يناير و30 يونيو.. أنا ابن الانتصار لدولة وطنية»، كما تطرق للحديث عن مؤيدي الرئيسين السابقين، محمد مرسي، ومحمد حسني مبارك، واعتبر أنه «ليس كل مؤيدي الأول إرهابيين، وليس كل مؤيدي الثاني فاسدين».في الوقت نفسه، أشاد «صباحي» بدور الفريق أول عبدالفتاح ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.وبسؤاله عن احتمال ترشح «السيسي» للانتخابات الرئاسية، رأى «صباحي» أنه «الأفضل أن يظل في موقعه كقائد للجيش»، مؤكدًا، في الوقت نفسه، أنه سيحترم اختيار القوى السياسية لـ«السيسي» إذا أرادوا خوضه سباق الرئاسة.وأوضح: «سأحترم مطالب الشعب المصري بأي ترشيحات أخرى وليس اسم الفريق السيسي فقط»، كما جدد استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية، بقوله: «جاهز لأداء هذا الدور».  

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