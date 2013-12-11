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اتفاق في الكونجرس الأميركي لتفادي شلل جديد في الميزانية

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اتفاق في الكونجرس الأميركي لتفادي شلل جديد في الميزانية اتفاق في الكونجرس الأميركي لتفادي شلل جديد في الميزانية

الكونجرس الأمريكي

أعلن المفاوضان عن الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الاميركي امس الثلاثاء ان الفريقين توصلا الى اتفاق بشأن الميزانية، سيسمح في حال اعتماده بتفادي شلل جديد في الادارات الفيدرالية شبيه بما حصل خلال اسبوعين في أكتوبر.
> وبحسب وكالة فرانس برس قامت العضو الديموقراطية في مجلس الشيوخ باتي موراي والنائب الجمهوري بول ريان وهما المفاوضان عن الجانبين، بالدعوة الى مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل التسوية التي تحدد مستقبل النفقات والواردات للدولة الفيدرالية.
> ومن شأن مشروع الميزانية ايضا الحد من تداعيات الاقتطاعات في الميزانية المسماة “تلقائية” والتي بدأت في  مارس ولاقت انتقادات من غالبية الطبقة السياسية.
> ويظهر الاتفاق تحسنا ملحوظا في العلاقات بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين لديهم غالبية على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ وابدوا عجزا منذ العام 2011 عن التوصل الى تسوية بشأن مسألة النفقات الفيدرالية والضرائب، وهي مراوحة وصلت الى اوجها في  خلال شلل جزئي للدولة الفيدرالية هو الاول من نوعه منذ العام 1996.
> ويتعين اقرار الاتفاق -الاطار من جانب مجلسي النواب والشيوخ. كذلك ينبغي اصدار قوانين عدة للانفاق يجب اقرارها بالبنود ذاتها من كلا المجلسين قبل 15  يناير.

أ ش أ

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