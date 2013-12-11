ليفركوزن يرافق يونايتد

سان سباستيان (إسبانيا)، (إفي): حسم فريق باير ليفركوزن الألماني تأهله للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين في ملعب أنويتا على مضيفه ريال سوسييداد بهدف نظيف، ضمن الجولة الاخيرة من المجموعة الأولى للمسابقة.

وكرر ليفركوزن الفوز على سوسييداد، بعدما سبق وانتصر عليه ذهابا بهدفين لهدف في ألمانيا.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة بفارق أربع نقاط خلف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حرم شاختار الاوكراني من احتلال المركز الثاني بالفوز عليه بنفس النتيجة ليتجمد رصيد الاخير عن ثماني نقاط.

وبهذا يتأهل شاختار لدوري أوروبا بينما يودع سوسييداد البطولات الأوروبية ويخرج خالي الوفاض باحتلاله المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ورغم انتهاء شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف والذي شهد محاولات لسوسييداد خاصة من قبل المتألق، الفرنسي انتوني جريزمان، إلا أن الفريق الألماني الذي دخل المباراة منافسا على بطاقة الوصافة نجح في فرض سيطرته في الشوط الثاني.

ونجح باير ليفركوزن في التقدم بهدف عبر المدافع عمر توبراك من ركنية فشل دفاع الفريق الإسباني في تشتيتها لتصل إلى لاعب الضيوف الذي أسكن الكرة الشباك من تسديدة داخل المنطقة.

وتألق حارس سوسييداد، انياوت زوبيكاراي، ونجح في التصدي للعديد من الفرص الخطرة، ليحرم الفريق الألماني من زيادة الغلة خاصة من كرات شتيفان كيسلينج، كما تصدى قائم الحارس الاسباني لكرة أخرى.

في المقابل تسببت رعونة لاعبي ريال سوسييداد في الفشل في ادراك التعادل، إضافة لتألق الحارس برينو ليمو الذي تصدى لعدد من الفرص الخطرة لأصحاب الأرض.

وكثف سوسييداد من هجماته خلال الربع ساعة الأخيرة، وكاد جريزمان ان يدرك التعادل من رأسية لكن لينو كان لها بالمرصاد، لينتهي اللقاء بفوز ليفركوزن.