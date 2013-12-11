بلجريني: بايرن أخطأ .. ومن الصعب أن تسجيل 3 أهداف في مرماهم

يرى مانويل بلجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أن منافسه بايرن ميونيخ ارتكب العديد من الأخطاء خلال مواجهة الفريقين بالجولة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وحول سيتي تأخره بهدفين إلى فوز ثلاثي، ورد اعتباره بالهزيمة في لقاء ملعب الاتحاد بنتيجة 3-1.

وقال بلجريني عقب المباراة: "علمنا كيف نتفوق على أفضل فريق في أوروبا، قدمنا مباراة ذكية على الرغم من مفاجآتهم لنا في الشوط الأول".

وتقدم بايرن بهدفين متتاليين في أقل من ربع ساعة، قبل أن يعود سيتي.

وأضاف "بايرن ارتكب أخطاء كثيرة، ولكن ليس من السهل أن تسجل ثلاثة أهداف في مرماهم .. كنا الأفضل".

وتحدث بلجريني عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الجولة المقبلة، مشيرا إلى أن لكل بطولة حسابات خاصة.